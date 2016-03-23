Только качество и профессионализм

Здравствуйте, меня зовут Ирина . Предлагаю Вам свои услуги: написание рекламных статей (копирайтинг), рерайт, редактирование статей.

Готова к любой удалённой работе, потому что легко обучаюсь.

Русским языком владею на 5+

Мои возможности:

• Выход в Интернет практически каждый день, включая выходные и праздники.

• знание русского языка на „отлично“

• компетентность во многих областях

• умение быстро принимать решения и ориентироваться в интернет-пространстве

Рерайтинг от $1 (45 рублей) за тысячу знаков без пробелов.

Копирайтинг – от 2.5$ (85 рублей) за тысячу знаков без пробелов.

Контент/тексты – от 4$ (140 рублей) за тысячу знаков без пробелов.

При постоянном сотрудничестве и больших объемах – СКИДКИ!

ОПЛАТА: WebMoney — wmr, Qiwi. переводом на карту РНКБ.

Условия нашего сотрудничества:

- Обговариваем детали работы;

- Высылаете мне четкое задание;

- Выбираете меня исполнителем проекта;

- Делаете предоплату или работаем через СБС (систему безопасных сделок).