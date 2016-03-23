Здравствуйте, меня зовут Ирина . Предлагаю Вам свои услуги: написание рекламных статей (копирайтинг), рерайт, редактирование статей.
Готова к любой удалённой работе, потому что легко обучаюсь.
Русским языком владею на 5+
Мои возможности:
• Выход в Интернет практически каждый день, включая выходные и праздники.
• знание русского языка на „отлично“
• компетентность во многих областях
• умение быстро принимать решения и ориентироваться в интернет-пространстве
Рерайтинг от $1 (45 рублей) за тысячу знаков без пробелов.
Копирайтинг – от 2.5$ (85 рублей) за тысячу знаков без пробелов.
Контент/тексты – от 4$ (140 рублей) за тысячу знаков без пробелов.
При постоянном сотрудничестве и больших объемах – СКИДКИ!
ОПЛАТА: WebMoney — wmr, Qiwi. переводом на карту РНКБ.
Условия нашего сотрудничества:
- Обговариваем детали работы;
- Высылаете мне четкое задание;
- Выбираете меня исполнителем проекта;
- Делаете предоплату или работаем через СБС (систему безопасных сделок).