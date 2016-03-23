I_Obykhovskaya

Ирина I_Obykhovskaya

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Только качество и профессионализм

Здравствуйте, меня зовут Ирина . Предлагаю Вам свои услуги: написание рекламных статей (копирайтинг), рерайт, редактирование статей.

Готова к любой удалённой работе, потому что легко обучаюсь.

Русским языком владею на 5+ 

Мои возможности:

• Выход в Интернет практически каждый день, включая выходные и праздники.

• знание русского языка на „отлично“

• компетентность во многих областях

• умение быстро принимать решения и ориентироваться в интернет-пространстве

Рерайтинг  от $1 (45 рублей) за тысячу знаков без пробелов. 

Копирайтинг – от 2.5$ (85 рублей) за тысячу знаков без пробелов.

Контент/тексты – от 4$ (140 рублей) за тысячу знаков без пробелов.

При постоянном сотрудничестве и больших объемах – СКИДКИ!

ОПЛАТА: WebMoney —  wmr, Qiwi. переводом на карту РНКБ.

Условия нашего сотрудничества:

- Обговариваем детали работы;

- Высылаете мне четкое задание;

- Выбираете меня исполнителем проекта;

- Делаете предоплату или  работаем через СБС (систему безопасных сделок).

Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#136
Контекстная реклама
нет отзывов
$2/час
от $30от 2 дней
#154
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#161
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$3/час
от $20от 2 дней
#207
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#690
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $30от 1 дня
#2635
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $20от 1 дня
#3006
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