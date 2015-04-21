Igor0k

Игорь Пальчик Igor0k

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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  • Парсер инстаграм

    Добрый день,     1.    Нужно написать парсер instagram.com, можно использовать существующие библиотеки [url=https://github.com/raiym/instagram-php-scraper]https://github.com/raiym/instagram-php-scraper[/url] или что-то подобное. Нужно парсить keywords, users, media, comments, locations.     2.    Результаты парсинга должны быть отражены в html на сайте. Структура сайта соответствует pictaram.com     3.   ...

    PHPHTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт визитка мото тематики на wordpress

    Требуется разработать сайт визитку мотоциклетной тематики. Структура сайта: - главная - о нас - услуги (с подразделами) - галерея (работы) - контакты (+карта проезда) Нужна: - разработка логотипа - разработка индивидуального дизайна всех страниц сайта/брендингов - верстка страниц сайта - натягивание верстки на wordpress - размещение сайта ...

    WordPressВерстка под WordPress
    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мультиязычный сайт на WordPress

    Нужно установить WordPress и настроить в нем мультиязычность. Также требуется подобрать и настроить еще несколько плагинов: кастомные теги и дополнительные свойства (теги, источник, автор, кем работает и т.д.) Далее, есть PSD шаблон. Требуется его сверстать и ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад