Добрый день, 1. Нужно написать парсер instagram.com, можно использовать существующие библиотеки [url=https://github.com/raiym/instagram-php-scraper]https://github.com/raiym/instagram-php-scraper[/url] или что-то подобное. Нужно парсить keywords, users, media, comments, locations. 2. Результаты парсинга должны быть отражены в html на сайте. Структура сайта соответствует pictaram.com 3. ...
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