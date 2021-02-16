После размещенной заявки Ирина моментально связалась со мной, буквально в нескольких сообщениях была определена суть. Далее ее коллегой Натальей был сделан бесплатный аудит имеющихся РК и я был впечатлен уже на этом этапе. В дальнейшем всеми работами занималась Наталья и я хочу сказать, что редко где я встречал такой скурпулезный подход, обширную аналитику, постоянную обратную связь, готовность дать развернутый ответ по каждому вопросу и пунктуальность. Количество применяемых инструментов и методов для оптимизации РК показывет, наскольно серьезно Наталья погружена в работу. До этого был опят работы с несколькими фрилансерами и агенствами, это просто небо и земля. По итогам работы первого месяца стоимость конверсии была снижена более чем в 2-3 раза. Надеюсь на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.