Требуется специалист для ведения контекстной рекламы свадебного салона в Яндекс. Необходимо настроить ремаркетинг, динамику и поиск по категориям на сайте. Предыдущий специалист больше не может продолжать работу.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$1140
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки и ведения таргетированной рекламы в Instagram. Основная задача — повысить эффективность рекламных кампаний, привлекая целевую аудиторию и увеличивая конверсии. Необходимы опыт в SMM и навыки анализа результатов рекламных акций.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день, необходимы работы по сайту по следующему алгоритму : 1. Доработки сайта dev. Первоначальное клонирование на локальную машину разработчика и подключение существующего репозитория bitbucket (git) с тестовыми данными в базе данных, данные предоставляет заказчик. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Ирина, добрый день. Нахожусь в поиске специалиста по оптимизации существующих РК и дальнейшем их ведении. Рекламным аккаунтам около 4-5 лет, сначала я вел их сам, потом из-за нехватки времени ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$1140
10 баллов
4 года назад
GitWordPress
Спасибо за интересный проект. Хорошая постановка задачи, четкая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все выполнено
$400
10 баллов
4 года назад
Илья, спасибо за отзыв и приятное сотрудничество в т.ч. от Натальи, аккаунт-менеджера проекта. Рады, что удалось оправдать ожидания уже на этом этапе, постараемся и впредь радовать результатами :) Продолжаем сотрудничество. Заказчика рекомендую: полная информация по проекту, готов экспериментировать и прислушиваться ко мнению специалиста, постоянная обратная связь, оплата в срок, приятно работать в целом.
Ответный отзыв
После размещенной заявки Ирина моментально связалась со мной, буквально в нескольких сообщениях была определена суть. Далее ее коллегой Натальей был сделан бесплатный аудит имеющихся РК и я был впечатлен уже на этом этапе. В дальнейшем всеми работами занималась Наталья и я хочу сказать, что редко где я встречал такой скурпулезный подход, обширную аналитику, постоянную обратную связь, готовность дать развернутый ответ по каждому вопросу и пунктуальность. Количество применяемых инструментов и методов для оптимизации РК показывет, наскольно серьезно Наталья погружена в работу. До этого был опят работы с несколькими фрилансерами и агенствами, это просто небо и земля. По итогам работы первого месяца стоимость конверсии была снижена более чем в 2-3 раза. Надеюсь на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.