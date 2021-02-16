Ilias_7

Илья Ilias_7

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1140
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ведение РК в Яндекс

    Требуется специалист для ведения контекстной рекламы свадебного салона в Яндекс. Необходимо настроить ремаркетинг, динамику и поиск по категориям на сайте. Предыдущий специалист больше не может продолжать работу.

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка и ведение таргетированной рекламы в инстаграм

    Требуется специалист для настройки и ведения таргетированной рекламы в Instagram. Основная задача — повысить эффективность рекламных кампаний, привлекая целевую аудиторию и увеличивая конверсии. Необходимы опыт в SMM и навыки анализа результатов рекламных акций.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта на WordPress

    Добрый день, необходимы работы по сайту по следующему алгоритму :  1. Доработки сайта dev. Первоначальное клонирование на локальную машину разработчика и подключение существующего репозитория bitbucket (git) с тестовыми данными в базе данных, данные предоставляет заказчик. ...

    GitWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Ведение РК в Яндекс и Гугл

    Ирина, добрый день. Нахожусь в поиске специалиста по оптимизации существующих РК и дальнейшем их ведении. Рекламным аккаунтам около 4-5 лет, сначала я вел их сам, потом из-за нехватки времени ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
день назад
$1140
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта на WordPress
GitWordPress
Спасибо за интересный проект. Хорошая постановка задачи, четкая оплата. Рекомендую.
Все выполнено
Ответный отзыв
PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$400
10 баллов
4 года назад
Ведение РК в Яндекс и Гугл
Илья, спасибо за отзыв и приятное сотрудничество в т.ч. от Натальи, аккаунт-менеджера проекта. Рады, что удалось оправдать ожидания уже на этом этапе, постараемся и впредь радовать результатами :) Продолжаем сотрудничество. Заказчика рекомендую: полная информация по проекту, готов экспериментировать и прислушиваться ко мнению специалиста, постоянная обратная связь, оплата в срок, приятно работать в целом.
После размещенной заявки Ирина моментально связалась со мной, буквально в нескольких сообщениях была определена суть. Далее ее коллегой Натальей был сделан бесплатный аудит имеющихся РК и я был впечатлен уже на этом этапе. В дальнейшем всеми работами занималась Наталья и я хочу сказать, что редко где я встречал такой скурпулезный подход, обширную аналитику, постоянную обратную связь, готовность дать развернутый ответ по каждому вопросу и пунктуальность. Количество применяемых инструментов и методов для оптимизации РК показывет, наскольно серьезно Наталья погружена в работу. До этого был опят работы с несколькими фрилансерами и агенствами, это просто небо и земля. По итогам работы первого месяца стоимость конверсии была снижена более чем в 2-3 раза. Надеюсь на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв