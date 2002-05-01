-= WEB =-

Технологии:

o PHP

o ASP.NET

o ASP

o Java Script

o HTML

o CSS

o AJAX /NET

o DNN

o CakePHP

o SMARTY

-= РАЗРАБОТКА ПО =-

Технологии:

o MS Visual Basic 6.0 / NET

o MS Visual C# .NET

o MS Visual FoxPro 9.0

-= БАЗЫ ДАННЫХ=-

o MS SQL Server 2000 / 2005

o MySql

o MS Access

o FoxPro

Немного моих проектов:

http://www.nationalbankcard.com/

http://www.kineticlighting.com/index.php

http://www.citynet.kg/

http://www.monheit.com/

http://www.bulldoglawyers.com/

http://www.wohleyecenter.com

http://anapolschwartz.com/

http://dev.taeus.com/keyhole.php

http://dev.igaggle.net/gaggle/

http://www.e-milu.co.uk/

-= ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ :=-

Английский Хорошо

-= ОБРАЗОВАНИЕ: =-

1999-2004 Кыргызско-Российский (славянский) Университет

Экономический факультет

Специальность: экономическая теория

-=ОПЫТ РАБОТЫ:=-

01.07.2005 – Web Программист (удаленная работа)

Американская IT-фирма TAEUS International Corporation .

Проект: (Patent Licencing Support)

Функциональные обязанности:

• Разработка online Отчетности

• Разработка движка анализа выборки патентов при помощи нейро сетевого анализа и PCA метода .

01.05.2005 – Web Программист (удаленная работа)

Американская IT-фирма Doorstep Technologies, Inc.

Проект: (Workforce Development Application)

Функциональные обязанности:

• Разработка CMS для сайта

• Разработка online Отчетности

• Разработка клиентской части.

01.01.2005 – 01.05.2006 Программист

Крупная казахская производственная компания (FMCG)

Функциональные обязанности:

• Разработка учетной системы (производство, доставка, продажа).

• Разработка приложений для обеспечения информационной безопасности почтовых сообщений

• Разработка информационного портала для отдела кадров

15.01.2007 – 01.4.2007 Программист (удаленная работа)

IT компания NITAS специализирующаяся на информационной безопасности

Функциональные обязанности:

• Разработка нового сервисного приложения для работы с антивирусами (NAV, KAV)

10.10.2003 – 01.01.2005 Трейдер-консультант

Консалтинговое агенство SENTI

Функциональные обязанности

• Консультации по трейдингу

• Анализ и прогноз основных валютных пар на кратко-и долго-срочный период

10.03.2004 – 23.12.2004 Программист

ОсОО «Алтей», производство лекарственных препаратов (на основе меда)

Функциональные обязанности:

• Разработка маркетинг-плана

• Разработка программного обеспечения, для учета движения товаров, расчета бонусов для дистрибуторов

• Создание и поддержка веб – сайта компании

10.2002 – 09.2003 Программист - аналитик

Исследовательская компания «Magic Inside»

Функциональные обязанности:

• Разработка программного обеспечения для проведения Медиа-исследований:

• Создание и поддержка веб- сайта компании

05.2002 – 10.2002 Программист – Трейдер

Инвестиционно – финансовая компания «Капитал»

Company/Organization Investment and financial company «Capital»

Функциональные обязанности:

• Анализ и прогноз основных валютных пар на основе функционального, технического, математического и графического анализа

• Создание моделей

• Разработка программного обеспечения для торговой системы