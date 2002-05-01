-= WEB =-
Технологии:
o PHP
o ASP.NET
o ASP
o Java Script
o HTML
o CSS
o AJAX /NET
o DNN
o CakePHP
o SMARTY
-= РАЗРАБОТКА ПО =-
Технологии:
o MS Visual Basic 6.0 / NET
o MS Visual C# .NET
o MS Visual FoxPro 9.0
-= БАЗЫ ДАННЫХ=-
o MS SQL Server 2000 / 2005
o MySql
o MS Access
o FoxPro
Немного моих проектов:
http://www.nationalbankcard.com/
http://www.kineticlighting.com/index.php
http://www.bulldoglawyers.com/
http://dev.taeus.com/keyhole.php
http://dev.igaggle.net/gaggle/
-= ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ :=-
Английский Хорошо
-= ОБРАЗОВАНИЕ: =-
1999-2004 Кыргызско-Российский (славянский) Университет
Экономический факультет
Специальность: экономическая теория
-=ОПЫТ РАБОТЫ:=-
01.07.2005 – Web Программист (удаленная работа)
Американская IT-фирма TAEUS International Corporation .
Проект: (Patent Licencing Support)
Функциональные обязанности:
• Разработка online Отчетности
• Разработка движка анализа выборки патентов при помощи нейро сетевого анализа и PCA метода .
01.05.2005 – Web Программист (удаленная работа)
Американская IT-фирма Doorstep Technologies, Inc.
Проект: (Workforce Development Application)
Функциональные обязанности:
• Разработка CMS для сайта
• Разработка online Отчетности
• Разработка клиентской части.
01.01.2005 – 01.05.2006 Программист
Крупная казахская производственная компания (FMCG)
Функциональные обязанности:
• Разработка учетной системы (производство, доставка, продажа).
• Разработка приложений для обеспечения информационной безопасности почтовых сообщений
• Разработка информационного портала для отдела кадров
15.01.2007 – 01.4.2007 Программист (удаленная работа)
IT компания NITAS специализирующаяся на информационной безопасности
Функциональные обязанности:
• Разработка нового сервисного приложения для работы с антивирусами (NAV, KAV)
10.10.2003 – 01.01.2005 Трейдер-консультант
Консалтинговое агенство SENTI
Функциональные обязанности
• Консультации по трейдингу
• Анализ и прогноз основных валютных пар на кратко-и долго-срочный период
10.03.2004 – 23.12.2004 Программист
ОсОО «Алтей», производство лекарственных препаратов (на основе меда)
Функциональные обязанности:
• Разработка маркетинг-плана
• Разработка программного обеспечения, для учета движения товаров, расчета бонусов для дистрибуторов
• Создание и поддержка веб – сайта компании
10.2002 – 09.2003 Программист - аналитик
Исследовательская компания «Magic Inside»
Функциональные обязанности:
• Разработка программного обеспечения для проведения Медиа-исследований:
• Создание и поддержка веб- сайта компании
05.2002 – 10.2002 Программист – Трейдер
Инвестиционно – финансовая компания «Капитал»
Company/Organization Investment and financial company «Capital»
Функциональные обязанности:
• Анализ и прогноз основных валютных пар на основе функционального, технического, математического и графического анализа
• Создание моделей
• Разработка программного обеспечения для торговой системы
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