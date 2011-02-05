Нужен Опытный программист PHP/MySQL Javascript/ajax для решения любых задач. Нужно создать сервис публикации в социальные закладки на базе CMS JOOMLA. - Систему добавления новых ресурсов через автоматическое распознавание полей, ...
- $1000Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1500
*В поисках jпытного специалиста для длительного сотрудничества. (посредники исключены) Нужно создать сервис постинга объявлений в ресурсы несколько типов ( Социальные закладки и Видео ресурсы). Главная задача создать ...Закрыт13 лет назад
- $720
1.Разработка Системы упрощенного добавления новых сайтов объявлений. •Типизация форм для отправки в каталоги недвижимости 2.Рассылка электронной почты. •Рассылка по расписанию и шаблонам. •Создание списков для рассылки ...Закрыт14 лет назад
- $700
Каталог компаний (золотые страницы) подобие http://www.demodirectory.com/ 5 000 000 записей должно быстро работать c Ajax, jquery, php(mvc), mysql. -Формы поиска с Ajax подсказками поиск ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Необходимо изменить существующий скрипт на php/js. Скрипт постит в БД саита на joomla. С переходом на новую версию были изменёны таблицы в БД. Нужно допилить скрипт для работоспособности с последней версией Joomla.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужна админ панель для настройки email шаблона. однa страничка на ней 3 колонки : 1 горизонтально сверху , и 2 ветикалъно ниже -сверху горизонтально располагаются фото миниатюр шаблонов(header and ...Закрыт14 лет назад