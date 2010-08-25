Разработка логотипов 1. Для интернет сайта Бутик зарубежной книги LaKniga. Шаблон дизайна сайта - во вложении. Логотип не должен быть однотонным. 2. Логотип компании WebStone - компания занимается открытием интернет-магазинов.
- $170Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт11 лет назад
Перевод аннотаций к книгам (художественная литература и фотоальбомы). Примеры - во вложении. Просим в заявках обозначить стоимость и объем выполняемых переводов в сутки.Переводы2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $50
Задача - создание двух суперских статичных картинок-баннеров к открытию Бутика зарубежной книги. Баннеры будут ротироваться на странице www.labooks.ru (где сейчас фото с книжной ярмарки) Размер 745х300 Картинка 1 Текст: 1 и 2 декабря. Каждому покупателю подарок. Книга ...Баннеры2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $10
Обработать фото, чтобы выглядели отлично. Всего будет 50 фото. Бюджет - 10 долларовОбработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Перевести логотип из psd в кривые Сроки - 2-3 часаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $15
Разработать флеш баннер 468х60 к конкурсу http://www.linguadosug.ru/games/words/theatreЗавершен12 лет назад
- $10
Баннерная программа OpenX не считает клики на одном банере. Возможно неправильно вшита ссылка в банер. Нужно проверить и исправитьБаннеры3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Программа Openx не считает клики. Причина - This flash creative does not have a backup image. Please add a backup image to comply with IAB guidelines Нужно исправитьБаннеры2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сделать флэш баннер кликабельнымЗавершен13 лет назад
Создание баннерной системы: 1. Расписать размеры баннеров 2. Создать систему 3. Возможность отслеживать статистику Сайт: www.linguadosug.ru Баннер между верхним горизонтальным меню и событиями в разделях Куда Сходить и Где пообщаться: Английский Куда сходить ...Закрыт13 лет назад
Задача - получив от заказчика ссылку на мероприятие (досуг, развлечение), необходимо: 1. Переписать текст (рерайтинг) 2. поменять размер фото на шаблонный 3. Найти на youtube видео по мероприятию И выслать все это по эл. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад