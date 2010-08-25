Kafi77

Дамир Kafi77

 
46 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка двух логотипов

    $170

    Разработка логотипов 1. Для интернет сайта Бутик зарубежной книги LaKniga. Шаблон дизайна сайта - во вложении. Логотип не должен быть однотонным. 2. Логотип компании WebStone - компания занимается открытием интернет-магазинов.

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод с английского на русский

    Перевод аннотаций к книгам (художественная литература и фотоальбомы). Примеры - во вложении. Просим в заявках обозначить стоимость и объем выполняемых переводов в сутки.

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Статичные картинки-баннеры

    $50

    Задача - создание двух суперских статичных картинок-баннеров к открытию Бутика зарубежной книги. Баннеры будут ротироваться на странице www.labooks.ru (где сейчас фото с книжной ярмарки) Размер 745х300 Картинка 1 Текст: 1 и 2 декабря. Каждому покупателю подарок. Книга ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Флеш баннер

    $15

    Разработать флеш баннер 468х60 к конкурсу http://www.linguadosug.ru/games/words/theatre

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Флеш баннер

    $10

    Баннерная программа OpenX не считает клики на одном банере. Возможно неправильно вшита ссылка в банер. Нужно проверить и исправить

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш баннер

    Программа Openx не считает клики. Причина - This flash creative does not have a backup image. Please add a backup image to comply with IAB guidelines Нужно исправить

    Flash
    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание Баннерной системы

    Создание баннерной системы: 1. Расписать размеры баннеров 2. Создать систему 3. Возможность отслеживать статистику Сайт: www.linguadosug.ru Баннер между верхним горизонтальным меню и событиями в разделях Куда Сходить и Где пообщаться: Английский Куда сходить ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг

    Задача - получив от заказчика ссылку на мероприятие (досуг, развлечение), необходимо: 1. Переписать текст (рерайтинг) 2. поменять размер фото на шаблонный 3. Найти на youtube видео по мероприятию И выслать все это по эл. ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Cherry26
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Флеш баннер
Все супер, спасибо!
Отличная и быстро выполненная работа! Татьяне спасибо!
Ответный отзыв
LilKoko
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Перевод с английского на русский
Отличный заказчик! Четко ставит задачи, оплачивает мгновенно, с радостью продолжу сотрудничество!
Очень качественная и быстрая работа. Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендуем!
Ответный отзыв
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Статичные картинки-баннеры
Отличный заказчик! Приятно и легко было сотрудничать, четко поставил задачу. Рекомендую!!!
Отличная работа. Быстро, четко, очень здорово и качественно. Всем рекомендуем и сами обязательно будем обращаться. Лене огромное спасибо!!
Ответный отзыв
Danzka
Алена 
31 годКиргизия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Обработать фото
Только положительное мнение сложилось и очень довольна работой, все прошло очень быстро, без нареканий. Буду рада сотрудначать и в дальнейшем.
Работа сделана четко и вовремя. Отличное качество! Алене спасибо, будем еще обращаться
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Перевести логотип из psd в кривые
Спасибо за мини-проект и моментальную оплату, отдельное спасибо за терпение) мои рекомендации! 10 баллов!
Отличная работа! Быстро, качественно. Ольга, спасибо!!
Ответный отзыв