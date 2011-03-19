Перед началом сотрудничества примерно представляла какой сайт я хочу. Сайт сделан быстро, в срок. Все пожелания были учтены . Очень дружелюбный и ответственный исполнитель. С удовольствием буду обращаться в будущем с новыми проектами! Всем рекомендую!