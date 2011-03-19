Нужно сделать сайт под ключ с вот таким дизайном. Наполнение не требуется. http://cs9636.vkontakte.ru/u20781/129271087/x_f8010578.jpg http://cs9636.vkontakte.ru/u20781/129271087/x_c6349812.jpg Исходники дизайна сделаны в фотошопе. ТЗ: 1.CMS Joomla 2.В описании товара должны ...
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- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо доделать сайт в соответствии с дизайном. http://vzerkale-shop.ru/ Исправить нужно вот это: 1.Нужно чтобы сайт был на весь экран, без полос по бокам 2.Убрать рыжие рамки вокруг полей ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо доделать сайт,есть дизайн в psd. Должна присутствовать корзина, возможность помещения туда товара, возможность заказа товара, несколько вариантов оплаты, доставки + в описании товара должны быть 2 выпадающих списка: с цветом товара и ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужно сделать похожий сайт, но чтоб нельзя было придраться к авторским правам. http://cs9580.vkontakte.ru/u20781/129271087/z_9f34b788.jpg Рассматриваю так же и другие варианты до 150$ О способе оплаты договоримся.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
14 лет назад
Было очень приятно сотрудничать. Светлана давала четкие пожелания, благодаря чему нужный дизайн получился с минимальным количеством доработок. Грамотна и приятна в общении ) Оплата без задержек. Был бы рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Перед началом сотрудничества примерно представляла какой сайт я хочу. Сайт сделан быстро, в срок. Все пожелания были учтены . Очень дружелюбный и ответственный исполнитель. С удовольствием буду обращаться в будущем с новыми проектами! Всем рекомендую!