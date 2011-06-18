Сделать сайт по готовому дизайну с ajax

Необходимо доделать сайт,есть дизайн в psd.

Должна присутствовать корзина, возможность помещения туда товара, возможность заказа товара, несколько вариантов оплаты, доставки + в описании товара должны быть 2 выпадающих списка: с цветом товара и с размером. Чтоб содержимое 2-го списка менялось в зависимости от того, что выбрали в 1-ом и наоборот.

Картинка с дизайном:

http://cs9636.vkontakte.ru/u20781/129271087/z_99a2a892.jpg

верхняя часть

http://cs9636.vkontakte.ru/u20781/129271087/z_3b3904c3.jpg