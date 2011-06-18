WebAsyst Shop-Script – как сделать "Опт и розница"

Предложите ваш вариант решения задачи:

Основная направленность магазина – это оптовая торговля. Практически все товары продаются только оптом и цена на сайте (в данный момент) указана оптовая, но некоторые позиции продаются в розницу – на них цена указана розничная.

Как при этом организовать логику работы магазина (как говорят – "отделить мух от котлет")?

Возможно ли это реализовать стандартными возможностями скрипта или необходима доработка?

- Если это можно организовать стандартными возможностями – жду ваших идей (идею тоже оплачу, называйте цену)!

- Сколько стоит доработка скрипта?