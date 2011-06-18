WebAsyst Shop-Script – как сделать "Опт и розница"

Дизайн сайта "CAHTEX.net" с движка оскоммерс установить на simpla cms. + установление фильтров по поиску товара как на сайте sanvip/ru или 1san/ru (и соответственно контент должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предложите ваш вариант решения задачи:
Основная направленность магазина – это оптовая торговля. Практически все товары продаются только оптом и цена на сайте (в данный момент) указана оптовая, но некоторые позиции продаются в розницу – на них цена указана розничная.
Как при этом организовать логику работы магазина (как говорят – "отделить мух от котлет")?
Возможно ли это реализовать стандартными возможностями скрипта или необходима доработка?
- Если это можно организовать стандартными возможностями – жду ваших идей (идею тоже оплачу, называйте цену)!
- Сколько стоит доработка скрипта?
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