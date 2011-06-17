Магазин на иврите

Есть работающий магазин на бесплатной версии шопскрипта. В нем делались доработки, какие точно сказать не смогу. Из того что знаю, дописывались пара модов - вывод последних добавлений и блок "суперцена". В настоящий момент копия нужного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток !
Нужен Интернет магазин на каком-нибудь известном движке желательно бесплатном...
с тех. стороны что-бы сразу после сдачи можно было-бы наполнять товаром и клиент мог-бы сразу делать покупки
магазин должен быть на 3 языках Иврит+Английский+Русский
п.с.
нужен человек кто реально понимает как всё устроено
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