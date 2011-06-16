Количество товара в Virtuemart

В магазине www.newyog.ru (Joomla + Virtuemart) необходимо реализовать отображение наличия товара на складе. Если товар на складе, то в таблице под товарами в колонке "наличие" должно отображаться "На складе", если товара на складе нет, то должно отображаться "под заказ". Не сложная задача, но сам победить не могу...