Оптимизация HTML шаблона и сборка для OSCOMMERCE

Здравствуйте!

Краткое ТЗ:

Необходимо собрать шаблон для OSCOMMERCE (BTS или STS версию), тема электроника.

Есть исходный html шаблон, примеры стилей.

Перед сборкой шаблона для OSCOMMERCE обязательно нужно сделать разные варианты шаблона (1, 2 или 3 колонки), далее добавить стили которые необходимы будут в OSCOMMERCE и т.д.

Проверить работоспособность шаблона под разные браузеры и разрешения, в случае ошибок в шаблоне исправить их.

Работу необходимо сделать качественно, отнестись со всей серьезностью к данному проекту.

Все шаблоны и стили будут предоставлены

Сроки 3-5 дней.

Примерный бюджет 100-200 у.е.

Рассмотрю Ваши варианты

После добавления предложения пишите на ICQ 365337825