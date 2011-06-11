Оптимизация HTML шаблона и сборка для OSCOMMERCE

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок183 просмотра
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Здравствуйте!

Краткое ТЗ:

Необходимо собрать шаблон для OSCOMMERCE (BTS или STS версию), тема электроника.

Есть исходный html шаблон, примеры стилей.

Перед сборкой шаблона для OSCOMMERCE обязательно нужно сделать разные варианты шаблона (1, 2 или 3 колонки), далее добавить стили которые необходимы будут в OSCOMMERCE и т.д.

Проверить работоспособность шаблона под разные браузеры и разрешения, в случае ошибок в шаблоне исправить их.

Работу необходимо сделать качественно, отнестись со всей серьезностью к данному проекту.

Все шаблоны и стили будут предоставлены

Сроки 3-5 дней.

Примерный бюджет 100-200 у.е.

Рассмотрю Ваши варианты

После добавления предложения пишите на ICQ 365337825

HTML
12 лет назад
yura555
Yura 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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