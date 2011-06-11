Правка шаблона битрикс

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки157 просмотров
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Правка шаблона 1с битрикс

1. нужно сделать чтобы в списке товаров выводилось доп. свойство (артикул)

2. нужно сдлеать чтобы в письме администратору о новом заказе приходил телефон, адрес, т.д.

13 лет назад
relynx
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Pro100-Zews
Вячеслав 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$35
1 день
Обращались по доработке битрикса. Поправил шаблон каталога товаров. Добавил в почтовый шаблон новые поля, для это я так понял переделывал код битрикса... теперь все работает как надо. дал много бесплатный советов. в будущем будем обращаться опять!
Отличный заказчик. Задача поставлена четко, оплата без заминок. Сработались быстро. Жду новых заказов =)