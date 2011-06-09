Создание правильного Интернет-магазина

Мы занимаемся созданием инет магазина.

Направление- продажа этнической индийской одежды, натуральной косметики, украшения ручной роботы, и т.д.

На данный момент у нас есть инет магазин www.indiastyle.com.ua в Киеве.

Пришло время обновить его, мы хотелибы создать сайт с использованием последних разработок в области интернет торговли. Вариант шаблона у нас есть, требуется грамотный разработчик.

Для понимания требуемого функциональна привожу следующую ссылку http://www.butik.ru/

На мой взгляд магазин интересный и функциональный.

Так как мы не имеем возможности постоянно следить за техническими новинками в этой области, мы готовы рассмотреть и другие варианты технических и дизайнерских ришений.

У нас есть пробный макет магазина он не закончен но для общей картины можно посмотреть http://new.indiastyle.com.ua/new1/

Сейчас шаблон несколько изменен, добавлено много нового.