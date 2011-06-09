Создание правильного Интернет-магазина

Подключение платежной системы на сайте коллективных покупок IntellectMoney, Robokassa
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы занимаемся созданием инет магазина.
Направление- продажа этнической индийской одежды, натуральной косметики, украшения ручной роботы, и т.д.
На данный момент у нас есть инет магазин www.indiastyle.com.ua в Киеве.
Пришло время обновить его, мы хотелибы создать сайт с использованием последних разработок в области интернет торговли. Вариант шаблона у нас есть, требуется грамотный разработчик.
Для понимания требуемого функциональна привожу следующую ссылку http://www.butik.ru/
На мой взгляд магазин интересный и функциональный.
Так как мы не имеем возможности постоянно следить за техническими новинками в этой области, мы готовы рассмотреть и другие варианты технических и дизайнерских ришений.
У нас есть пробный макет магазина он не закончен но для общей картины можно посмотреть http://new.indiastyle.com.ua/new1/
Сейчас шаблон несколько изменен, добавлено много нового.
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