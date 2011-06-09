Вёрстка +shopscript + доработка двига для магазина

$500
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка133 просмотра
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ТЗ в приложении. Там же скрины дизайна.

Требуется ВЕБ ПРОГРАММИСТ, а не посредник, и не фирма занимающаяся созданием сайтов.

С вас вёрстка моего макета под шопскрипт, лицензия на движок, и допилка двигла под мои требования. Отчётность о работе раз в два дня.

Оплата ТОЛЬКО через СБР на веблансере. Цена указана с учётом затрат на покупку лицензии.

13 лет назад
ThreeD
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад