Вёрстка +shopscript + доработка двига для магазина

ТЗ в приложении. Там же скрины дизайна.

Требуется ВЕБ ПРОГРАММИСТ, а не посредник, и не фирма занимающаяся созданием сайтов.

С вас вёрстка моего макета под шопскрипт, лицензия на движок, и допилка двигла под мои требования. Отчётность о работе раз в два дня.

Оплата ТОЛЬКО через СБР на веблансере. Цена указана с учётом затрат на покупку лицензии.