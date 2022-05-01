Разработать модуль оплаты

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Нужно сделать модуль оплаты через Робокассу (агрегатор обсуждается...) платных консультаций на сайте, прием вопроса от пользователя происходит через компонент JForms.

Цена договорная.

Joomla 1.5.22

MySQL 5.0

PHP 5.2.12

13 лет назад
stary
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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