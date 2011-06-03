Интернет магазин на WebAsyst Shop-Script

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок172 просмотра
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Требуется простой и качественный Интернет магазин на платформе WebAsyst Shop-Script. Можно также на платформе AllTraders. Вот пример того, какой сайт хотим видеть – www.joyeshop.ru/ Только под наш товар, с нашими цветами и шапкой. Обращаться только профессионалам, имеющим опыт работы на этих платформах.

13 лет назад
dreamchera
Чера 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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