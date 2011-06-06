Устранение ошибок модуля вывода товаров Virtuemart

Сайт – интернет- магазин 6 страниц. 4 наименования товара. Дизайн готов. Необходимо всё сверстать. Настроить программу google для аналитики трафика. Настроить капчу. Желательно прикрутить функционал отправки смс через какой-нибудь бесплатный сервис при поступлении заказа. Сделать страничку для партнёрки. (суть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для выполнения заказа требуется выполнить следующее:
1. Устранить ошибки, которые появляются на этапе выборе метода доставки
ошибки:
1.Ошибка: cURL ERROR: 3: malformed
unable to process subscribe
2.Ошибка: Ошибка обновления.
Если не взирая на ошибки продолжить покупку, выдаст следующую ошибку:
Ошибка: Пожалуйста, выберите другой вариант доставки.
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