Нужен сайт на Битрикс

Битрикс куплен (Управление сайтом-Малый бизнес). Есть готовое техзадание, схема размещения модулей на сайте, есть возможный дизайн, правда в виде картинки. Нужно срочно доделать сайт (это оптовый интернет-магазин) и подружить его с 1С: УТ 8.1.

Хорошо бы уложиться недели в две.

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