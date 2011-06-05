Адаптировать шаблон Opencart

Итак суть работы.

1) Есть движок Opencart (скрипт Интернет Магазина на php) www.opencart.com

2) Есть русское сообщество myopencart.ru и их сборка локализованная. ocstore

3) Есть мой хостинг с установленной (чистой ocstore)

4) Есть у меня шаблон (Файлы, PSD и тд) http://demo.getoscommercetemplates.com/opencart/OC04A00463/

Итак задача, установить этот шаблон на сборку ocstore на моем хостинге чтобы все работало как в Демо, указанном выше. И так же изменить пару фоновых картинок идущем в стандарте.

Так как шаблон уже сам по себе готов, то работы там не особо много. Ну и немного изменить фон по тематике магазина.

необходимые знания:

PHP, CSS, HTML, PHOTOSHOP

просьба новичков не браться, все подробности в личку.

насчет оплаты в пределах разумного, так как работы не очень много.

Срок адаптации неделя.