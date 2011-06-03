Настройка движка магазина шаблонов

Требуется простой и качественный Интернет магазин на платформе WebAsyst Shop-Script. Можно также на платформе AllTraders. Вот пример того, какой сайт хотим видеть – www.joyeshop.ru/ Только под наш товар, с нашими цветами и шапкой. Обращаться только ...
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Здравствуйте, необходимо настроить магазин шаблонов по типу иностранных магазинов этой тематики.
Функционал магазина должен быть минимален.
Категории товаров, скриншоты шаблонов с описаниями и демо режим к примеру как тут:
http://demo.joomla-monster.com/index.php?template=dj-military-cars
Буду рад если товары и демонстративный режим для моих шаблонов будет просто добавлять на сайт.
Возможно есть какие либо движки или готовые решения для таких магазинов.
Отдам предпочтение тому кто попросит наименьшую оплату за эту работу.
Спасибо за внимание.
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