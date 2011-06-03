Сверстать и запустить шаблон интернет-магазина

Я дам простой шаблон интернет-магазина (PSD). Нужно будет его сверстать и установить движок.

Функции самые простые: Каталог, категории, страница товара (фото, текст, цена, добавить в корзину), корзина, на главной популярные товары, текстовые разделы. Возможность редактировать названия основных текстовых разделов и категории товаров в каталоге, наполнять каталог.

Бюджет $100-200. Сроки 7 дней.

Показывайте как выглядят ваши движки. Интересно (но не обязательно) будет поработать с программистом делающим сайты с нуля или на CMS специализированных под интернет-магазины. Еще лучше если человек из Киева и готов к продолжительному сотрудничеству в более серьезных проектах.