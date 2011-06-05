Верстка под webasyst

Необходим специалист по webasyst, для доработки и настройки некоторых функций.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать макеты под webasyst а также небольшие доработки по функционалу движка.
Укажите стоимость стандартной натяжки макета, не требующего доработок.
Интересует постоянное сотрудничество, не набирайте заданий если у вас нет времени.
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