Битрикс - создание сайта и интернет магазина.

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок167 просмотров
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Есть дизайн, есть ТЗ.

В кратце по ТЗ:

есть статика - которую необходимо редактировать добавлять и изменять.

есть динамика - выгружается из 1С, которую нужно обработать, "положить куда надо" и отобразить. Используются: каталог товаров, разные типы цен, авторизация контрагентов, взаиморасчеты, балансы, заказы с сайта, двухстронний обмен данными.

Сроки сжатые. Жду предложений с портфолио.

13 лет назад
laptopshop
Евгений 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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