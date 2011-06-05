Интернет-магазин на wordpress

Нужно сделать модуль оплаты через Робокассу (агрегатор обсуждается...) платных консультаций на сайте, прием вопроса от пользователя происходит через компонент JForms. Цена договорная. Joomla 1.5.22 MySQL 5.0 PHP 5.2.12
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен интернет магазин на Wp. Сделать все качественно, не опытных программистов прошу не беспокоить.
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