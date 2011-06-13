Настройка модулей для Virtuemart

$50
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки145 просмотров
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Необходимо настроить модуль вывода новинок и акций для Virtuemart, а также компонент MagicTouch.

ОЧЕНЬ СРОЧНО, подвел фрилансер, сильно протянул время.

Virtuemart
13 лет назад
weirdo_vista
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
maverick_den
Ден 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
63 отзыва(-6)
13 лет назад
$50
1 день
Приятно было поработать. Все сделал как надо, и человек приятный, буду обращаться!
Быстро предоставили всю необходимую информацию. С моей стороны, в силу праздников и выходных, исполнение задачи затянулось, но заказчик отреагировал вполне нормально. С оплатой проблем нет, с удовольствием поработаем еще.