Требуется сопровождение сайта

Добрый день! Для реализации веб магазина на основе Magento ищем надежного партнера. Проэкт на основе Magento для двух компаний оптовой торговли. Для этого нужна настройка магазина, а так же переработка и развитие новых модулей для Magento. ...
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Магазин на Opencart
требуется регулярное обслуживание
есть ТЗ на некоторые доработки
плюс принимаю предложения по доработкам
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