Реализация веб-магазина на основе Magento CMS

Добрый день!

Для реализации веб магазина на основе Magento ищем надежного партнера.

Проэкт на основе Magento для двух компаний оптовой торговли. Для этого нужна настройка магазина, а так же переработка и развитие новых модулей для Magento.

• Нужно реализовать импорт и актуализацию данных продуктов из базы данных компании. Данные выдаются в форме CSV файла в распоряжение и лежат на FTP сервере.

• Магазином заведуют две разные компании и ведутся две разные группы клиентов.

Дальнейшие подробности в ТЗ.

В рамках работы мы предоставляем Вам дизайн, HTML Templates, таблицы, подробное техническое задание, нашу поддержку.

Для совместной работы желательно выставления счёта.

Важно для вашего ответа:

• В предложениях просим Вас указывать наличие опыта разработки с применением Магенто, а также урлы конкретных работающих веб-магазинов.

• Просим Вас так же указать стоимость Вашего рабочего часа или же стоимость всего проэкта!

• Можете ли вы выставлять счет.

• Сколько для проэкта понадобится время.

Можно обговорить детали совместной работы через Skype.

С наилучшими пожеланиями!

Юрий