Реализация веб-магазина на основе Magento CMS

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Для реализации веб магазина на основе Magento ищем надежного партнера.

Проэкт на основе Magento для двух компаний оптовой торговли. Для этого нужна настройка магазина, а так же переработка и развитие новых модулей для Magento.

• Нужно реализовать импорт и актуализацию данных продуктов из базы данных компании. Данные выдаются в форме CSV файла в распоряжение и лежат на FTP сервере.

• Магазином заведуют две разные компании и ведутся две разные группы клиентов.

Дальнейшие подробности в ТЗ.

В рамках работы мы предоставляем Вам дизайн, HTML Templates, таблицы, подробное техническое задание, нашу поддержку.

Для совместной работы желательно выставления счёта.

Важно для вашего ответа:

• В предложениях просим Вас указывать наличие опыта разработки с применением Магенто, а также урлы конкретных работающих веб-магазинов.

• Просим Вас так же указать стоимость Вашего рабочего часа или же стоимость всего проэкта!

• Можете ли вы выставлять счет.

• Сколько для проэкта понадобится время.

Можно обговорить детали совместной работы через Skype.

С наилучшими пожеланиями!

Юрий

Magento
13 лет назад
Juri_S
Юрий 
44 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется разработка интернет-магазина

    Требуется ответственный специалист по изготовлению интернет магазина. Указывайте есть ли опыт разработки магазинов по продаже шин и дисков с возможностью поиска по базе и по наименованию товара, подбору по параметрам дисков и шин, а так ...

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Битрикс - создание сайта и интернет магазина.

    Есть дизайн, есть ТЗ. В кратце по ТЗ: есть статика - которую необходимо редактировать добавлять и изменять. есть динамика - выгружается из 1С, которую нужно обработать, "положить куда надо" и отобразить. Используются: каталог товаров, разные типы цен, ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать модуль оплаты

    Нужно сделать модуль оплаты через Робокассу (агрегатор обсуждается...) платных консультаций на сайте, прием вопроса от пользователя происходит через компонент JForms. Цена договорная. Joomla 1.5.22 MySQL 5.0 PHP 5.2.12

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка под webasyst

    Требуется сверстать макеты под webasyst а также небольшие доработки по функционалу движка. Укажите стоимость стандартной натяжки макета, не требующего доработок. Интересует постоянное сотрудничество, не набирайте заданий если у вас нет времени.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Адаптировать шаблон Opencart

    $50

    Итак суть работы. 1) Есть движок Opencart (скрипт Интернет Магазина на php) www.opencart.com 2) Есть русское сообщество myopencart.ru и их сборка локализованная. ocstore 3) Есть мой хостинг с установленной (чистой ocstore) 4) Есть у меня шаблон (Файлы, ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать и запустить шаблон интернет-магазина

    Я дам простой шаблон интернет-магазина (PSD). Нужно будет его сверстать и установить движок. Функции самые простые: Каталог, категории, страница товара (фото, текст, цена, добавить в корзину), корзина, на главной популярные товары, текстовые разделы. Возможность редактировать ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка движка магазина шаблонов

    Здравствуйте, необходимо настроить магазин шаблонов по типу иностранных магазинов этой тематики. Функционал магазина должен быть минимален. Категории товаров, скриншоты шаблонов с описаниями и демо режим к примеру как тут: http://demo.joomla-monster.com/index.php?template=dj-military-cars Буду рад если товары и демонстративный режим для ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад