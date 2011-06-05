Требуется разработка интернет-магазина

Требуется ответственный специалист по изготовлению интернет магазина.

Указывайте есть ли опыт разработки магазинов по продаже шин и дисков с возможностью поиска по базе и по наименованию товара, подбору по параметрам дисков и шин, а так же магазина автозапчастей, магазина часов.

Указывайте примеры работ, стоимость магазина со стандартным и нестандартным функционалом, срок изготовления, системы управления с которыми работаете (платные или бесплатные)

Контакты:

Email: [email protected]

ICQ: 637555731

Skype: a1-studio