Подключение платежной системы

$100
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка167 просмотров
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Подключение платежной системы на сайте коллективных покупок

IntellectMoney, Robokassa

13 лет назад
Katerin1
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ActiveDataGroup
Сергей Иванов 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством довольны. Всё сделано качественно, в срок,без нервов, четко. Молодцы! Рекомендую - ответственные и адекватные исполнители. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!