Найти и справить ошибку в платежной системе

ТЗ в приложении. Там же скрины дизайна. Требуется ВЕБ ПРОГРАММИСТ, а не посредник, и не фирма занимающаяся созданием сайтов. С вас вёрстка моего макета под шопскрипт, лицензия на движок, и допилка двигла под мои требования. Отчётность о ...
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Здравствуйте, требуется человек для периодического сотрудничества.
На данный момент необходимо найти и справить ошибку в платежном системе действующего сайта.
Подключены wm и robox.
От заинтересованных жду вопросов.
P.S. Исполнитель будет определяться 14 июня.
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