Найти и справить ошибку в платежной системе

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки149 просмотров
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Здравствуйте, требуется человек для периодического сотрудничества.

На данный момент необходимо найти и справить ошибку в платежном системе действующего сайта.

Подключены wm и robox.

От заинтересованных жду вопросов.

P.S. Исполнитель будет определяться 14 июня.

13 лет назад
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
neadekvat
Виталий 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
10 отзывов
13 лет назад
$70
5 дней
Виталий исправил непонятную ошибку в работе платежной системе сайта. До него безуспешно пытались сделать два человека ) Продолжаем сотрудничать по расширению функционала интернет-магазина. Рекомендую, знает своё дело.
Отличный заказчик. Настроен в первую очередь на результат, с интересом участвует в процессе, с оплатой никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству и сам продолжаю совместную работу.
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