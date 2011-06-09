Прикрутить интернет магазин к складу и продвигать

Исходные данные:

Имеется склад с товаром (детские игрушки), система учёта и небольшая розница.

Нужно сделать интернет магазин (до 5000 товаров) и продвигать его в интернете.

Возможно 2 варианта:

1.Нужен партнёр (человек, который имеет желание и готов взять на себя постоянное ведение такой части бизнеса за долю в проекте).

Остальное (Поставщики, наполнение базы, логистика и доставка клиентам) - наша забота

2.Нужен человек, который за фиксированную регулярную плату (соответственно результату) готов взять на себя реализацию проекта с поиском исполнителей и контролем их.

Другие варианты - не интересны (нет желания, знаний, временных ресурсов для ведения сетевой части бизнеса)

Присылайте сюда свои предложение с указанием ваших условий и оплаты