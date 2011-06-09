Прикрутить интернет магазин к складу и продвигать

Нужен простенький но оч.красивый интернет-магазин по продаже продукции Apple. CMS OSCommerce, и т.п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные данные:
Имеется склад с товаром (детские игрушки), система учёта и небольшая розница.
Нужно сделать интернет магазин (до 5000 товаров) и продвигать его в интернете.
Возможно 2 варианта:
1.Нужен партнёр (человек, который имеет желание и готов взять на себя постоянное ведение такой части бизнеса за долю в проекте).
Остальное (Поставщики, наполнение базы, логистика и доставка клиентам) - наша забота
2.Нужен человек, который за фиксированную регулярную плату (соответственно результату) готов взять на себя реализацию проекта с поиском исполнителей и контролем их.
Другие варианты - не интересны (нет желания, знаний, временных ресурсов для ведения сетевой части бизнеса)
Присылайте сюда свои предложение с указанием ваших условий и оплаты
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