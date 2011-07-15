Интернет-магазин

Техзадание в приложении.

Дизайн будет предоставлен.

Все вопросы только в личку.

Предложения только сюда и только от участников с рейтингом.

От вас реальный срок, конечная цена и КМС на которой все это будет реализовано.

Весь функционал подробно расписан в ТЗ, читайте внимательно и задавайте вопросы.

Если вы не прочитали ТЗ, не оставляйте заявку.

Оплата по факту выполнения работ.