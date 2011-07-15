Интернет-магазин

Программист шоп скрипт требуется, А не только человек, способный интегрировать скин и настроить магазин. Пишите средние расценки за разработку интернет-магазина. Тематика шины-диски. ТЗ по запросу.
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