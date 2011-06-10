Интернет-магазин автозапчастей

ТЗ в приложении. Там же скрины дизайна. Требуется ВЕБ ПРОГРАММИСТ, а не посредник, и не фирма занимающаяся созданием сайтов. С вас вёрстка моего макета под шопскрипт, лицензия на движок, и допилка двигла под мои требования. Отчётность о ...