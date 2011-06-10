Интернет-магазин автозапчастей

Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок205 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется создание программной части интерент-магазина автозапчастей, расходников и аксессуаров. Аналогично exist.ru, но чуть проще по функционалу, с меньшей и более простой базой.

Интеграция с 1С

Бюджет ограничен.

Жду ваших предложений, спасибо.

13 лет назад
geengreen
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад