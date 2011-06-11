Нужно создать маленький интернет-магазин для фирмы по продаже автоаксесуаров. Нужен для диплома. В деле использоваться не будет. Желательно сделать по отчету который я приложил. И напишите, пожалуйста, цены и срок за который сможете сделать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать простенький интернет-магазин на 100-150 товаров, тематики моторезины. На CMS легкой для управления человеком не имеющем большого опыта.Учесть возможность добавления товаров в ручную, возможность оплаты за вебмани.
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