Сделать копию магазина на WebAsyst Shop-Script

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки210 просмотров
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Есть работающий магазин на бесплатной версии шопскрипта. В нем делались доработки, какие точно сказать не смогу. Из того что знаю, дописывались пара модов - вывод последних добавлений и блок "суперцена".

В настоящий момент копия нужного магазина установлена, но с ней какие-то проблемы, т.е. необходимо либо снести что установлено и поставить заново, или доделать то, что недоделано.

Старый магазин m a z d o v o d . ru , новый b m w s h n i k i.ru

12 лет назад
zakazchik2005
Дмитрий 
63 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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