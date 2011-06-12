Сделать копию магазина на WebAsyst Shop-Script

Есть работающий магазин на бесплатной версии шопскрипта. В нем делались доработки, какие точно сказать не смогу. Из того что знаю, дописывались пара модов - вывод последних добавлений и блок "суперцена".

В настоящий момент копия нужного магазина установлена, но с ней какие-то проблемы, т.е. необходимо либо снести что установлено и поставить заново, или доделать то, что недоделано.

Старый магазин m a z d o v o d . ru , новый b m w s h n i k i.ru