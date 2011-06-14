Создать магазин дестких товаров

$2500
Интернет-магазиныЗакрыт30 заявок382 просмотра
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Необходим шаблон и вёрстка , удобная и функциональная cms магазином

(просьба указывать с какой вы вы владеете профессионально)

главные требования:

-редактирование товара в одной вкладке

-редактор доставок

-мультиязычность

-5 валют

-интеграция с соц сетями

-форум,барахолка и т.п. фишки

-функциональный модуль оплаты(кредитные карты.киви,веб,яд..)

-удобный модуль поиска

опыт в создании крупных магазинов приветствуется

тех поддержка в последствии ОБЯЗАТЕЛЬНА

как ориентир проекта -акушерство.ру или кроха24.ру

13 лет назад
OLdimon
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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