Доработка интернет-магазина

Здравствуйте! Краткое ТЗ: Необходимо собрать шаблон для OSCOMMERCE (BTS или STS версию), тема электроника. Есть исходный html шаблон, примеры стилей. Перед сборкой шаблона для OSCOMMERCE обязательно нужно сделать разные варианты шаблона (1, 2 или 3 колонки), далее добавить стили ...
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Необходимо доработать интернет-магазин до его полного и корректного функционирования. Основные моменты доработки - в прикрепленном файле.
Многое на сайте мне не нравится, так что открыта для ваших идей и предложений.
Спасибо.
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