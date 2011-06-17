Натянуть дизайн на webasyst

Нужно натянуть psd или уже сверстанный в html на webasyst(лицензия уже купленна).

http://clip2net.com/page/m65172/14826296

===============================================

ТЗ

Горизонтальное меню

Это активное меню с выделением с выделением активного пункта. Каждый пункт меню это ссылка на страничку с текстом. В Контакты должны быть форма обратной связи.

Вертикальное меню

Каталог товаров: В Настенные сплит системы должны быть все фирмы попадающие под этот тип.

Выборка вот такая http://clip2net.com/s/10cTk

Урл site/nastennie-split-sistemi.html и сео текст 2000 символов

Производители товаров: В PANASONIC должны быть все кондиционеры этой фирмы, выборка такая http://clip2net.com/s/10cU9 и сео текст 2000 символов, остальные фирмы по аналогии.

Урлы здесь такие

site.ru/samsung/ все самсунги и сео текст 2000 символов

site.ru/lg/45fg.html марка модель с описанием

Новости: 3 заголовка новостей на главной, и ссылка на все новости (по 10 новостей)

Статьи: ПО аналогии с новостями

Фото пластиковые окна это ссылка на другой сайт.

Популярные товары на главной должны выставляться в ручную, новинки тоже.

Ниже на главной СЕО текст примерно на 3000 символов.

Корзина: оформление должно быть в основном дизайне сайте и информацию которую должен ввести заказчик http://clip2net.com/s/10cMY

URL-ы должны быть с окончанием .html на латинице выставляемые в ручную.

==========================================================

Это мое понимание ТЗ.

Если у вас есть предложение или возражение обоснованное я готов выслушать.

Прошу ваши предложения по цене и срокам. Желательно наличие рабочих интернет магазинов.