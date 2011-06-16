Создание интернет-магазина одежды

Здравствуйте! Краткое ТЗ: Необходимо собрать шаблон для OSCOMMERCE (BTS или STS версию), тема электроника. Есть исходный html шаблон, примеры стилей. Перед сборкой шаблона для OSCOMMERCE обязательно нужно сделать разные варианты шаблона (1, 2 или 3 колонки), далее добавить стили ...
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Задание
1. Индивидуальный дизайн. Баннеры (Акции, скидки и т.д), мод– «бестселлеры», мод – «что еще покупают»
2. Сайт будет содержать более 250 тыс. товаров, нужен подходящий для такого количества товаров скрипт. Товары: одежда, обувь, аксессуары. Товары будут заливаться с CSV-файла. Желательно также возможность добавления товаров из htm-файлов
3. Моды:
А) вывод данных заказов в excel-таблицу (на английском языке);
Б) встроенный англо-русский, русско-английский переводчик (хорошего качества);
В) партнерская программа;
Г) подключение систем электронных денег webmoney, яндекс деньги;
Д) Гибкая система скидок
Е) Калькулятор доставки товаров
Ж) Фильтр сортировки товаров по цене
З) Отзывы (с добавлениями картинок) – фильтр на отзывы
И) конвертер валют (рубли, доллары)
4. Возможность постановки к каждой категории товаров отдельных «характеристик» (например, к категории обувь – размер обуви, к категории одежда – размер одежды и т.д.)
5. Желателен опыт работы в создании интернет-магазинов одежды.
6. Срок работы – 1-2 недели
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