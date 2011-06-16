Создание интернет-магазина одежды

Задание

1. Индивидуальный дизайн. Баннеры (Акции, скидки и т.д), мод– «бестселлеры», мод – «что еще покупают»

2. Сайт будет содержать более 250 тыс. товаров, нужен подходящий для такого количества товаров скрипт. Товары: одежда, обувь, аксессуары. Товары будут заливаться с CSV-файла. Желательно также возможность добавления товаров из htm-файлов

3. Моды:

А) вывод данных заказов в excel-таблицу (на английском языке);

Б) встроенный англо-русский, русско-английский переводчик (хорошего качества);

В) партнерская программа;

Г) подключение систем электронных денег webmoney, яндекс деньги;

Д) Гибкая система скидок

Е) Калькулятор доставки товаров

Ж) Фильтр сортировки товаров по цене

З) Отзывы (с добавлениями картинок) – фильтр на отзывы

И) конвертер валют (рубли, доллары)

4. Возможность постановки к каждой категории товаров отдельных «характеристик» (например, к категории обувь – размер обуви, к категории одежда – размер одежды и т.д.)

5. Желателен опыт работы в создании интернет-магазинов одежды.

6. Срок работы – 1-2 недели