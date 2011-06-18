Интернет-магазин с шаблоном

Доброе время суток!

Нужен готовый интернет-магазин с шаблонам на 3 языках:. Русский, Английский, Французский.

Готов рассмотреть варианты бесплатных движков, таких как:. HostCMS Shop-Script и тп.

Так же, готов рассмотреть варианты платных SMC, если у партнеров имеется приличная скидка на лицензию.

Если нет готовой Multi Language-платформы можно посадить языки на под папки. Перевод беру на себя. Самое важное, чтобы была возможность перевести сайт.

У заказчика бюджет минимальный, поэтому подойдут простые и не дорогие варианты.

Важно указывайте ваши цены и сроки.