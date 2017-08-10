Максимально срочно требуется восстановить сайт c-holding.com задачи: 1) Понять почему он не работает 2) Составить список задач - что нужно сделать и что нужно получить, чтобы сайт заработал 3) Запросить необходимое 4) Выполнить работу 5) Проверить работу