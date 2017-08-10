Максимально срочно требуется восстановить сайт c-holding.com задачи: 1) Понять почему он не работает 2) Составить список задач - что нужно сделать и что нужно получить, чтобы сайт заработал 3) Запросить необходимое 4) Выполнить работу 5) Проверить работу
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
http://cazarina.com - Страницы сайта долго загружаются; - Сайт глючит (посмотреть на наличие багов, ошибок и тд);- Поменять на сайте шрифты (вышлю исполнителю);- http://prntscr.com/g3dntp - убрать это окно, оставив только разделы меню; - Внести возможность оплаты на сайт - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть два источника информации (сайты производителей электротехнической продукции).Необходимо наполнить новый сайт информацией - структура, продукция.Сайт работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.4" - взят за основу шаблон Аспро.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад