Kiger56

Герман Киткин Kiger56

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Восстановить сайт

    Максимально срочно требуется восстановить сайт c-holding.com задачи: 1) Понять почему он не работает 2) Составить список задач - что нужно сделать и что нужно получить, чтобы сайт заработал 3) Запросить необходимое 4) Выполнить работу 5) Проверить работу

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выполнить правки на сайте (Wordpress)

    http://cazarina.com - Страницы сайта долго загружаются; - Сайт глючит (посмотреть на наличие багов, ошибок и тд);- Поменять на сайте шрифты (вышлю исполнителю);- http://prntscr.com/g3dntp - убрать это окно, оставив только разделы меню; - Внести возможность оплаты на сайт - ...

    WordPressПравки на сайт
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лендинг

    Есть два источника информации (сайты производителей электротехнической продукции).Необходимо наполнить новый сайт информацией - структура, продукция.Сайт работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.4" - взят за основу шаблон Аспро.

    Битрикс1С-Битрикс
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад