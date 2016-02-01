Настроить рекламную кампанию в Google AdWords с максимальной результативностью
Контекстная реклама25 заявок
Закрыт
5 лет назад
Настроить рекламную кампанию в Google AdWords с максимальной результативностью
Сайт украинского производителя детской одежды. Нужно выполнить редизайн главной страницы сайта, внутренних страниц, оформление карточки товара и еще что-нибудь, что позволить считать сайт современным и удобным.
Создание русскоязычной верстки сайта http://www.oleoton.com ( /ru) Текс переведен, разместить на русскоязычной версии с добавлением кнопки переключения языков.
Создание русскоязычной верстки сайта http://www.oleoton.com
Продвижение интернет магазина ( детский трикотажные изделия ) в ТОП Гугл и Яндекс, а так оптимизация и поддержка сайта www.klim.ua