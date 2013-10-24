Kotova_Irina

Нужно настроить фильтр, добавить поле в форме регистрации нового пользователя, настроить печатную форму заказа, настроить добавление сопутствующих товаров.
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- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
1. Настроить так, чтобы можно было просматривать корзину без регистрации, предлагать зарегистрироваться только после нажатия «подтвердить заказ». 2. В корзине добавить графу изображения. 3. Сделать так, чтобы после добавления товара в корзину, ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Ольга. Мне нужен баннер для главной страницы сайта сайта. Готовы ли Вы сделать? Сколько будет стоить и какие сроки выполнения?Баннерынет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, Андрей! Мне нужен баннер для главной страницы сайта. Сколько будет стоить, какие сроки?Баннерынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Дизайн интернет-магазина детских товаровДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Нужен дизайн для интернет-магазина детских товаров.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен логотип для интернет-магазина детской одеждыЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $200
Нужно сделать дизайн интернет магазина детской одежды (главная страница + станица товара) и логотип.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
11 лет назад
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Быстрая оплата. Рекомендую+
Ответный отзыв
Отличный исполнитель. Профессионал в своем деле. Исправил даже то, что не обговаривалось. Всем рекомендую!!!
$200
10 баллов
11 лет назад
очень довольна сотрудничеством; заказчик ставит чёткие задачи; оперативная обратная связь, своевременная оплата. рекомендую! )
Ответный отзыв
Дарья - отличный дизайнер. Очень терпеливый и отзывчивый исполнитель. Большое ей спасибо! Рекомендую!
$50
10 баллов
12 лет назад
Ирина прекрасный заказчик - четкое тз, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Всё в срок и без лишних вопросов. Рекомендую.