Kotova_Irina

Ирина Kotova_Irina

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Доработки в интернет-магазине на Joomle
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Быстрая оплата. Рекомендую+
Отличный исполнитель. Профессионал в своем деле. Исправил даже то, что не обговаривалось. Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
undersand
Дарья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интернет-магазина
очень довольна сотрудничеством; заказчик ставит чёткие задачи; оперативная обратная связь, своевременная оплата. рекомендую! )
Дарья - отличный дизайнер. Очень терпеливый и отзывчивый исполнитель. Большое ей спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Нужен логотип
Ирина прекрасный заказчик - четкое тз, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Всё в срок и без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв