Обращался уже к 2ум верстальщикам они ни фига не сделали. Нужно сверстать до понедельника 14.00, времени много, главное СДЕЛАТЬ. Оплата - 2000р через яндекс.деньги Внешний вид в приложении, psd дам выбранному верстальщику
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- HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть небольшая студия, недавно открытая, называется Lansstudio. В нее понадобился верстальщик. Профессионалам просьба не беспокоится. Ищю начинающего (! не значит только что узнал что такое html) верстальщика, оплата по проектная (сейчас готовятся точные цены для ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад