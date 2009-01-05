LansStudio

Игорь Романов LansStudio

 
40 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

В современном мире web-сайт необходим любой компании. Большинство людей берут информацию из интернета и, следовательно, если у вас нет сайта, ваши клиенты могут уйти к вашим конкурентам. Web-сайт, созданный в web-студии "Lansstudio", не только привлечет к вам новых клиентов и сотрудников, но самое главное - поможет росту вашей компании.

Основной услугой web-студии "Lansstudio", является создание сайтов "под ключ". Но также мы предлагаем вам такие услуги, как дизайн сайта, редизайн сайта, верстка сайта, регистрация доменов хостинг, flash-сайт, flash-элементы, создание логотипов, поддержка сайта, раскрутка сайта, поддержание сайта.

Верстка сайтаДизайн сайтаРедизайн сайтаЛоготип для сайтаFlash
Отзывы фрилансеров
Areks
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов(-1)
$40
10 баллов
15 лет назад
Нужно сверстать готовый дизайн под WordPress
....
Сделал раньше намеченного срока, полностью сделал как я просил. чистый, вылидный и просто красивый код. взял не много, за такой сложный дизайн. очень рекомендую Сергея, настоящий мастер своего дела!
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