Larisa_Sokolova

Необходимо срочно выполнить чертежи на основании задания. Рабочая документация интерьер. Программа автокад. По образцу. Развёртки нужны по всему первому этажу, плюс ещё кухня, столовая, гостиная, лестница. нужны только стены. И сразу поставить на лист. Где помещения ...
Лариса Соколова Larisa_SokolovaLarisa_Sokolova
- $23Чертежи и Схемы1 исполнительЗакрыт4 года назад
Здравствуйте.Специфика нашей деятельности У нас - студия графического дизайна. Делаем логотипы, дизайн сайтов, дизайн фирменных стилей, дизайн полиграфии, рисунки и иллюстрации, инфографику, иконки, и прочие заказы по графическому дизайну. Желаемый результат [b]Привлечение клиента[/b], который закажет логотип, фирменный стиль, ...Управление продажами1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $8
Необходимо выполнить контрольную и лабораторную работу по дисциплине "Управление сложными техническими системами". Прикрепила задания и лекции. Срок на выполнение - 2 дня.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт5 лет назад
- $37
Необходимо выполнить контрольную работу по дисциплине "Сети и телекоммуникация". Прикрепила само задание, а комментарий преподавателя и неверное решение, которое он не принял, отправлю исполнителю. Срок - 1 день.Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $14
Срок - 2 дня. Необходимо выполнить контрольную работу, её прикрепила. Также прикрепила лекции. Ими нужно обязательно пользоваться. И прикрепляю ссылку на задание с лабораторной работой, там само задание и методические указания https://drive.google.com/file/d/10VRHilfIcC6_3yugb4bx5PZbhqeXPcSe/view?usp=sharingКонтрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $9
Тема статьи: "Стратегическое планирование в муниципальном образовании на примере Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства". Уникальность от 88% по текст ру и антиплагиат ру. Размер статьи - 5-6 страниц. Количество источников: 8-10. Пример оформления прикрепила. Срок критичен: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $25
Необходимо для учёбы. Необходимо смоделировать процесс агрегации, ограниченной диффузией с 1, 10 и 20 центрам с вероятностью прилипания 1;0,25, 0,75. На каждом графике 2000 движущихся точек. Графики 100 на 100 в трехмерном пространстве. 1, 10 центров с ...Лабораторные работы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
Необходимо решить 3 задачи, файл прикрепила. Срок - 1 день. КТ 1. Задание 1. Решение задач по ритмичным потокам. КТ 2. Задание 2. Решение задачи по расчету и оптимизации не ритмичных потоков. КТ 3. Задание 3. Расчет сетевого ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт5 лет назад