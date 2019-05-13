Larisa_Sokolova

Лариса Соколова Larisa_Sokolova

 
26 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
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недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
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заказов с исполнителем
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  • Выполнить чертежи в автокаде

    $23

    Необходимо срочно выполнить чертежи на основании задания. Рабочая документация интерьер. Программа автокад. По образцу. Развёртки нужны по всему первому этажу, плюс ещё кухня, столовая, гостиная, лестница. нужны только стены. И сразу поставить на лист. Где помещения ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Единичный заказ по поиску клиента для графического дизайна

    Здравствуйте.Специфика нашей деятельности У нас - студия графического дизайна. Делаем логотипы, дизайн сайтов, дизайн фирменных стилей, дизайн полиграфии, рисунки и иллюстрации, инфографику, иконки, и прочие заказы по графическому дизайну. Желаемый результат [b]Привлечение клиента[/b], который закажет логотип, фирменный стиль, ...

    Дизайн сайтаЛоготип для сайтаИнфографика
    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Контрольная работа

    $37

    Необходимо выполнить контрольную работу по дисциплине "Сети и телекоммуникация". Прикрепила само задание, а комментарий преподавателя и неверное решение, которое он не принял, отправлю исполнителю. Срок - 1 день.

    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Выполнить задания по БЖД (контрольная и лабораторная работы)

    $14

    Срок - 2 дня. Необходимо выполнить контрольную работу, её прикрепила. Также прикрепила лекции. Ими нужно обязательно пользоваться. И прикрепляю ссылку на задание с лабораторной работой, там само задание и методические указания https://drive.google.com/file/d/10VRHilfIcC6_3yugb4bx5PZbhqeXPcSe/view?usp=sharing

    Контрольные, Задачи и Тесты3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Статья по учёбе на 5-6 страниц

    $9

    Тема статьи: "Стратегическое планирование в муниципальном образовании на примере Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства". Уникальность от 88% по текст ру и антиплагиат ру. Размер статьи - 5-6 страниц. Количество источников: 8-10. Пример оформления прикрепила. Срок критичен: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Работа в Mathlab

    $25

    Необходимо для учёбы.  Необходимо смоделировать процесс агрегации, ограниченной диффузией с 1, 10 и 20 центрам с вероятностью прилипания 1;0,25, 0,75. На каждом графике 2000 движущихся точек. Графики 100 на 100 в трехмерном пространстве. 1, 10 центров с ...

    Лабораторные работы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Решить 3 задачи

    $15

    Необходимо решить 3 задачи, файл прикрепила. Срок - 1 день. КТ 1. Задание 1. Решение задач по ритмичным потокам. КТ 2. Задание 2. Решение задачи по расчету и оптимизации не ритмичных потоков. КТ 3. Задание 3. Расчет сетевого ...

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад