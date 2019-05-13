Larisa_Sokolova

Срок - 2 дня. Необходимо выполнить контрольную работу, её прикрепила. Также прикрепила лекции. Ими нужно обязательно пользоваться. И прикрепляю ссылку на задание с лабораторной работой, там само задание и методические указания https://drive.google.com/file/d/10VRHilfIcC6_3yugb4bx5PZbhqeXPcSe/view?usp=sharing