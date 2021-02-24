Leonidy431

Тз поисковых слов, и тестирование
- Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать сравнительный, неявный в отношении символов анализ 6 таблиц языковых словарей словари итальянского, испанского, португальского, немецкого, английского предложить метод сравнения. Нужны одинаковые по символам и транскрипции слова каждое ...Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
Подключить как встраиваемое iframe окно в ВК и фейсбук сайт qviqa.ruСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $5
Оценить qviqa.ru сайт в новом списке задачЗавершен4 года назад
Интегрум WorldCheck (Refenitive) https://www.acurisriskintelligence.com/ Нужно найти аналоги этих систем, где есть АПИ и сделать сравнение в таблице 1 количество источников 2 закрытые базы 3 собственные базы данных 4 ...Базы данныхнет заявокЗакрыт4 года назад
Обучить сотрудника особенностям CMS Cotonti Обучение и консультации Репетиторы / ПреподавателиВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $170
Предложить рекламные концепции Проект: @qviqaBotСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт4 года назад
Правка CMS Cotonti по баг листу. https://qviqa.myjetbrains.com/youtrack/issuesHTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
Файл с геопозициями перевести в Промт с транслитерацией незнакомых словПереводы6 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Второе тестирование сайтаЗавершен4 года назад
- $5
Первое тестирование qviqa.comЗавершен4 года назад
В figma прорисовать доделки исходя из trello и видео, аудиозаписейВидеомонтаж4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1000
Сделать копию уже существующего сайта. Опыт работы с соцсетями и видеопорталамиСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад