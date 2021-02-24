Leonidy431

Леонид Leonidy431

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

работаем потихоньку

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

uiuxaudit
Дмитрий 
53 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Оценить qviqa.ru сайт в новом списке задач
с оплатой и заданиями всё чётко, никакого жмотства и даже с бонусами )) Спасибо! ))
Все оперативно сделано. Советы ценные как обычно
Ответный отзыв
uiuxaudit
Дмитрий 
53 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Второе тестирование сайта
спасибо за повторные обращения, приятно выполнять работу для адекватных людей ))
Спасибо. Все четко.
Ответный отзыв
uiuxaudit
Дмитрий 
53 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Первое тестирование
Приятное сотрудничество. Отвечает быстро. Тот самый РЕДКИЙ заказчик, который ценит чужое время и труд! 👍 Рекомендую!!!
Олдскул! Профессионально все сделано, много советов помимо проектов. Человек любит свою работу, что важно.
Ответный отзыв