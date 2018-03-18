Требуется придумать логотип для сайта.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $200
Нужно сделать сайт на вп. Многостраничный. Технически грамотный с Сео направленностью . Пример сайта в ЛС . Бюджет 15т.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200
Нужен многостраничный сайт . Примерно 40-50стр. С внутренней оптимизацией. Тематика ремонт и обслуживание окон. Работу прийму и оплачу после проверки. Выполнять можно на своем домене. Есть ТЗ ,скину для более подробного ознакомления. Цмс водпресс. ...Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить и вывести в Яндекс услугах ключи. Тематика ремонт окон . 35 запросов .Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать посадочные страницы по имеющимся запросам ( семантике). Возможно дальнейшем написание и размещение контента. Тематика сервис окон.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написание и размещать в дальнейшем на сайт статтей с размещением картинок и ключей по ремонту и обслуживанию окон и сопутствующих товаров. Жду ваших предложенийКопирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер. Нужно разработать дизайн сайта по ремонту окон. Для дальнейшего его продвижения по сео. На данный момент сайт такой- mosremokna.ru. Сколько будет стоить ваш дизайн по данной тематике?Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт7 лет назад