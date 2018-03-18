LimonBIN

Иван LimonBIN

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт под ключ.

    $200

    Нужно сделать сайт на вп. Многостраничный. Технически грамотный с Сео направленностью . Пример сайта в ЛС .  Бюджет 15т.

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ

    $200

    Нужен многостраничный сайт . Примерно 40-50стр. С внутренней оптимизацией. Тематика ремонт и обслуживание окон. Работу прийму и оплачу после проверки. Выполнять можно на своем домене. Есть ТЗ ,скину для более подробного ознакомления. Цмс водпресс. ...

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать структуру сайта

    Нужно создать посадочные страницы по имеющимся запросам ( семантике). Возможно дальнейшем написание и размещение контента. Тематика сервис окон.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый вечер. Нужно разработать дизайн сайта по ремонту окон. Для дальнейшего его продвижения по сео. На данный момент сайт такой- mosremokna.ru. Сколько будет стоить ваш дизайн по данной тематике?

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Нарисовать логотип
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично. Остался доволен выполненной работой
Ответный отзыв