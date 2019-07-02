Требуется разработать логотип для онлайн игры CHALLENGER, динамичного шутера с механикой Play To Earn. Логотип должен отражать тематику инопланетян, разрушенной земли и соревновательности. Целевая аудитория - мужчины 24-44 лет. Референсы: Destiny 2, Cyberpunk 2077.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется перевод текста с русского на английский язык. Работа должна быть завершена до завтра, 13:00. Форматирование в JSON не обязательно, но желательно.Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Заказчик хочет разработать браузерную игру по типу Монополии. С заказчиком хочу заключить договор. Нужно его составить. А так же акт и счет от ООО Город Китов (УСН). Вот презентация игры: https://docs.google.com/presentation/d/1-2HzVHWabPUVHblY-_XSwUYpAWCSywltDc5V1sB09uY ...Разработка игрнет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать ПРОТОТИП (!) игры для тестирования геймплея. Предлагая сроки и стоимость, прошу максимально упростить каждую ее часть. Можно сделать на JS, можно на Unity или UE. Как Вам будет проще, быстрее ...Разработка игр7 заявокЗакрыт4 года назад
- $2000
Необходимо разработать модуль который будет при помощи библиотеки DLIB и Python в реальном времени анализировать видео с камер наблюдения, вычленять лица и сравнивать их с базой фотографий. Видеопоток можно брать по RTSP протоколу с IP ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется написать скрипт, который по согласию пользователя предоставляет его данные из соцсетей vk, facebook нашему приложению. Язык программирования можно использовать любой. До 100 запросов в минуту. Доступ к скрипту по rest API ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привет, в свой проект ищу фронтенд разработчика. Задач много, буду рад сразу обговорить возможность постоянной работы на зарплату. Стек: Ruby, Redux, React, Razzle, Circle CI, Docker, Github. Если захочешь, доступ в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад