Lindooze

Евгений Киткин Lindooze

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Whalesburg GPU mining pool
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
4 года назад
Разработать логотип для онлайн игры
NFT
Все отлично. Доволен сотрудничеством, рекомендую.
Три пятёрки :) Работа выполнена в срок и оправдала цену/ожидания. Коммуникация быстрая и приятная. Рекомендую!
Ответный отзыв
antinz
31 год
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$104
10 баллов
4 года назад
Перевод текста с Русского на Английский
Рекомендую Евгения как отличного заказчика! Своевременная оплата, понятное ТЗ. Благодарю за заказ.
Работу выполнил в срок и с высоким качеством. Сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв