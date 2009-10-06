Хороший заказчик! По проекту работаем уже значительное время, не смотря на выбор меня исполнителем только сегодня. В целом сотрудничеством полностью доволен, маленький минус в том, что человек редко появляется в сети, ввиду сильной занятости. Всем рекомендую как порядочного заказчика!