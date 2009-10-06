Ищу рерайтеров на 300 текстовЧеткие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются.Соблюдение требований по размеру текстаХороший уровень русского языкаСо своей стороны гарантируем - быструю оплату без задержек и ...
- Рерайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
необходимо создание сайта-аналога на instantcms. Стоимость хорошая. Подробности - в личку. Специалистам по движку.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен php программист, который знает прекрасно движок Instant cms, знает, что такое плагины, модули, компоненты и желательно, который знает структуру Instant CMS. Также программист, который может правильно написать программный код и SQL запросы, то есть ...Закрыт12 лет назад
Нужно создать регистратор в каталогах ссылок и статей-аналог avtoprogon.ru uhuhu.ru - умеющий обходить капчу. Подробнее пишите в личку.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать систему продвижения сайтов - аналогичную системам blogun.ru и gogetlinks.netЗакрыт14 лет назад
Создать систему наподобии bposter.ru (автопостинг в соц. закладки) ввести базу закладокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать систему - аналог advego.ru Пишите сроки, цены, требования. Проект открыт, предыдущий исполнитель не справился с заданием. Принимаем заявки!Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1000
Хочу заказать портал аналогично - eka-mama.ru u-mama.ru пишите цены, сроки.Сайты «под ключ»43 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть сайт на ajiax-авто доска обьявлений. Нужно дописать разделы-статьи, новости, каталог компаний. Внедрить платные функции подачи обьявлений. Сделать автоматическую карту сайта Писать - действительно специалистам по ajiaxВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать по эскизам дизайн обложки печатного издания (журнала) и аналогичный дизайн сайта в html Предлагайте цены. Желателен дизайнер опытный с обширным портфолио. Платим хорошо.Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт14 лет назад
Хочу заказать создание аналога сайта http://medkrug.ru/ пишите цену, сроки, движок, который будете использовать Желательно не Joomla а коммерческий или свой двиг. В двигах разбираемся - нужен легкий движок для такого портала.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Задание не сложное для спецов - спарсить базу одного сайта на одном двиге, и перенести на двиг livstreet. Движки похожи.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Есть хороший движок фрилансерского сайта. Нужна доработка, настройка.Веб-программирование24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно спарсить базу dle одного сайтаВеб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад