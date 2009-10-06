Lino

Иван Lino

 
59 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
8 минут назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Перенести базу с одного двига на другой
Хороший заказчик! По проекту работаем уже значительное время, не смотря на выбор меня исполнителем только сегодня. В целом сотрудничеством полностью доволен, маленький минус в том, что человек редко появляется в сети, ввиду сильной занятости. Всем рекомендую как порядочного заказчика!
Все выполнено в срок и хорошо. В целом-доволен, буду сотрудничать еще.
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